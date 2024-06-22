День ангела 23 июня: как правильно поздравлять с именинами в стихах или прозе
На именины можно не просто пожелать счастья, а использовать небанальные поздравления в стихах или прозе. Это обязательно обрадует близких и родных вам людей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 23 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Захар
- Денис
- Дмитрий
- Ираклий
- Игнат
- Никита
- Макар
- Николай
- Петр
- Павел
- Илона
- Елена.
Поздравление с днем ангела прозой
- Поздравляю с днем ангела! Пусть каждый момент в этот день приносит тебе максимум радости и смеха, а каждый следующий год будет полон новых достижений и фантастических событий!
- С именинами! Пусть твои мечты сбудутся быстрее, чем ты можешь их придумать, а каждый следующий день будет полон магии и чудес.
- Поздравляю с именинами! Пусть этот день будет полон радости, открытий и невероятных событий, которые запомнятся надолго!
- С Днем ангела! В этот особый день хочу пожелать тебе, чтобы твой ангел всегда был рядом, защищая тебя от всех невзгод и наполняя сердце радостью и любовью.
- Поздравляю! Пусть каждый день твоей жизни будет как сказка, щедрый на чудеса и радость. Желаю, чтобы ангелы всегда руководили твоими шагами и освещали путь к счастью.
Красивые стихи на именины
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Чого побажати людині,
У якої щасливе життя,
Яка святкує вже нині
День свого Ангела?
У тебе здоров'я хороше,
До серця любов прийшла,
В кишенях завжди є гроші,
Сум-біда від тебе пішла.
Тож бажаю тобі я сьогодні:
Збережи цей душевний стан,
Нехай будуть у тебе ще сотні
Приємних див, днів та свят.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Гумореска".