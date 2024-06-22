День ангела 23 июня: как правильно поздравлять с именинами в стихах или прозе

На именины можно не просто пожелать счастья, а использовать небанальные поздравления в стихах или прозе. Это обязательно обрадует близких и родных вам людей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 23 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.

Ранее мы уже рассказывали о Троицкой родительской субботе 2024 года и что нужно сделать в этот день.

Кроме того, узнайте чем отличаются Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники и традиции празднования.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Гумореска".