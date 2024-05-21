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День ангела 22 травня: що побажати на іменини тим, кого любиш та поважаєш

У кого іменини у середу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вітати з іменинами можна не тільки родичів. Душевні побажання приємно отримувати усім.

У кого день ангела 22 травня, а також як вітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Кого привітати з іменинами 22 травня

Цього дня не забудьте побажати щастя та усього найкращого їм: 

  • Володимир
  • Данило
  • Іван
  • Макар
  • Михайло
  • Павло
  • Софія.

Що бажати на день ангела - прикольні SMS

  • "З іменинами! Нехай усі кольори радості розцвітають у твоєму житті, а щастя заповнює кожен момент. Нових досягнень, найтепліших обіймів і незабутніх митей щастя. Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю, вдячністю та великими можливостями"
  • "Вітаємо з днем ангела! Нехай кожен ранок для вас буде як сонячний смайлик, а кожен вечір - як блакитне море. Здоров'я, радості і здійснення всіх мрій"
  • "Нехай радують і великі, і маленькі дрібнички кожного дня! Бажаю тобі всього найкращого, хай господь тебе оберігає, та скоріше приносить мирного неба! З іменинами!".

Красивий вірш на іменини

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

Раніше стало відомо, які родимки на тілі та обличчі приносять удачу.

Окрім цього, нещодавно ми вже називали 7 ідей літнього манікюру, який зроблять вас наймоднішою.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Побажайко", "Гумореска".

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