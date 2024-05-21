День ангела 22 травня: що побажати на іменини тим, кого любиш та поважаєш

Раніше стало відомо, які родимки на тілі та обличчі приносять удачу.

Окрім цього, нещодавно ми вже називали 7 ідей літнього манікюру, який зроблять вас наймоднішою.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Побажайко", "Гумореска".