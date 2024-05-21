День ангела 22 мая: что пожелать на именины тем, кого любишь и уважаешь

Поздравлять с именинами можно не только родственников. Душевные пожелания приятно получать всем.
У кого день ангела 22 мая, а также как поздравлять с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В этот день не забудьте пожелать счастья и всего лучшего для них:
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
Ранее стало известно,какие родинки на теле и лице приносят удачу.
Кроме того, недавно мы уже называли 7 идей летнего маникюра, который сделают вас самой модной.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Гумореска".