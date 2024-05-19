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"Поціловані" щастям: ці родимки на тілі та обличчі приносять удачу

Неділя 19 травня 2024 21:01
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"Поціловані" щастям: ці родимки на тілі та обличчі приносять удачу Що значить родимка на животі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Родимки на тілі та обличчі не завжди бувають "злими" або небезпечними. Деякі ніяк не шкодять людині. А є й такі, що, на думку езотериків, приносять щастя та навіть притягують удачу. Таких усього 10.

Що значать родимки на обличчі, руках або ногах, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Knowinsiders, сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Які родимки приносять удачу

Деякі люди вірять, що родимки це не просто пігмент на тілі. Вважається, що вони можуть бути так званими "мітками", "поцілунком щастя". І йдеться про такі 10 родимок:

  • "пікантна" родимка на сідницях - її помічають на собі артисти, успішні й творчі люди, які можуть стати відомими
  • родимка на ступні - "мітка" людини, яка ніколи не буде щаслива, якщо відмовиться від пригод та подорожей
  • "крапка" по центру чола - таку родимку має людина, якій часто щастить, вона легко долає перешкоди та притягує до себе гроші
  • родимка під пупком - така "крапка" може свідчити про те, що людина буде щаслива у шлюбі, побудує міцну родину та не страждатиме від самоти
  • родимка під пахвою - її називать "міткою" багатія, адже вона нібито з'являється у тих, хто заробляє багато грошей, а до цього ще й будувати міцні стосунки
  • "крапка" під губою - може свідчити про сильну та дуже рішучу людину, яка вміє працювати й ніколи не має проблем через неуважність
  • родимка на коліні - її нібито мають лише ті, хто вміє рахувати власні гроші та ніколи не опиниться у злиднях
  • родимка по центру підборіддя - така "крапка" може свідчити про те, що людина досягне успіху та реалізує себе у зрілому віці, а не у молодості
  • родимка на долонях - "ознака" розумної та мудрої людини, яка ніколи не залишиться без щастя та грошей
  • родимка на маківці - її нібито "отримують" ті, кому доля вирішила подарувати шанс на щастя ще при народженні.

&quot;Поціловані&quot; щастям: ці родимки на тілі та обличчі приносять удачуЯкі родимки приносять щастя (ілюстрація: freepik.com)

Не забувайте про здоров'я - які родимки потрібно показати лікарю

Існує декілька ознак того, що вам потрібно звернутися до спеціалістів. Серед них:

  • зміна розміру, форми або кольору
  • свербіж, біль або кровотеча
  • утворення кірки
  • поява нових родимок, особливо якщо вони темні або незвичайної форми.

Важливо пам'ятати, що родимки потрібно регулярно оглядати. А якщо ви помічаєте якісь зміни - вирушайте до лікаря.

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