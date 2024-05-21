День ангела 22 травня: що побажати на іменини тим, кого любиш та поважаєш

Вітати з іменинами можна не тільки родичів. Душевні побажання приємно отримувати усім.

У кого день ангела 22 травня, а також як вітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Хай Ангел на іменини Здійснить всі бажання, Несе щастя щохвилини, Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає І додасть здоров'я, Мудрістю благословляє, Добром і любов'ю!".

Цього дня не забудьте побажати щастя та усього найкращого їм:

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Побажайко", "Гумореска".