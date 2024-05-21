День ангела 22 мая: что пожелать на именины тем, кого любишь и уважаешь

У кого именины в среду (иллюстрация: freepik.com)

Поздравлять с именинами можно не только родственников. Душевные пожелания приятно получать всем.

У кого день ангела 22 мая, а также как поздравлять с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).