День ангела 22 мая: что пожелать на именины тем, кого любишь и уважаешь
У кого именины в среду (иллюстрация: freepik.com)
Поздравлять с именинами можно не только родственников. Душевные пожелания приятно получать всем.
У кого день ангела 22 мая, а также как поздравлять с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кого поздравить с именинами 22 мая
В этот день не забудьте пожелать счастья и всего лучшего для них:
- Владимир
- Даниил
- Иван
- Макар
- Михаил
- Павел
- София.
Что желать на день ангела - прикольные SMS
- "С именинами! Пусть все цвета радости расцветают в твоей жизни, а счастье заполняет каждый момент. Новых достижений, самых теплых объятий и незабываемых мгновений счастья. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, благодарностью и большими возможностями"
- "Поздравляем с днем ангела! Пусть каждое утро для вас будет как солнечный смайлик, а каждый вечер - как лазурное море.
- "Пусть радуют и большие, и маленькие безделушки каждый день! Желаю тебе всего наилучшего, пусть господь тебя оберегает, но скорее приносит мирного неба! С именинами!".
Красивый стих на именины на украинском языке
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Гумореска".