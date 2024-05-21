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День ангела 22 мая: что пожелать на именины тем, кого любишь и уважаешь

Вторник 21 мая 2024 22:02
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День ангела 22 мая: что пожелать на именины тем, кого любишь и уважаешь У кого именины в среду (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравлять с именинами можно не только родственников. Душевные пожелания приятно получать всем.

У кого день ангела 22 мая, а также как поздравлять с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравить с именинами 22 мая

В этот день не забудьте пожелать счастья и всего лучшего для них:

  • Владимир
  • Даниил
  • Иван
  • Макар
  • Михаил
  • Павел
  • София.

Что желать на день ангела - прикольные SMS

  • "С именинами! Пусть все цвета радости расцветают в твоей жизни, а счастье заполняет каждый момент. Новых достижений, самых теплых объятий и незабываемых мгновений счастья. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, благодарностью и большими возможностями"
  • "Поздравляем с днем ангела! Пусть каждое утро для вас будет как солнечный смайлик, а каждый вечер - как лазурное море.
  • "Пусть радуют и большие, и маленькие безделушки каждый день! Желаю тебе всего наилучшего, пусть господь тебя оберегает, но скорее приносит мирного неба! С именинами!".

Красивый стих на именины на украинском языке

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Гумореска".

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