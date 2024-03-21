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День ангела 22 березня: як красиво привітати з іменинами друзів, колег та родичів

Хто святкує іменини 22 березня (ілюстрація: pixabay.com)
Автор: Поліна Іваненко

22 березня не забудьте привітати з днем ангела тих, чиї іменини припадають на цю дату. Щемливі побажання та теплі слова здатні підняти настрій та приємно здивувати будь-кого.

Хто святкує іменини 22 березня, а також як оригінально привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Побажайко", "Твій світ".

У кого день ангела 22 березня

Цього дня на привітання з іменинами чекатимуть: Василь, Дарина, Ісаакій, Таїсія.

Також побажайте щастя та усього найкращого людині, яка отримала одне з таких імен: Валерій, Кирило, Ілля, Сергій, Павло, Олександр, Софія.

Душевні привітання з іменинами

  • "У цей особливий день, коли ангели літають навколо, бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії. Нехай кожен момент життя буде як мудра настанова, а кожен випробування - можливість зрости. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде до світла та успіху"
  • "Вітаю! Бажаю, щоб кожен день був як казка, щедрим на дива і радість. Нехай ангели завжди керують твоїми кроками і освітлюють шлях до щастя"
  • "З днем ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом. Нехай кожен твій крок супроводжується ангельською опікою, а серце наповнюється радістю та любов'ю".

Привітання з днем ангела у віршах

"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!".

Нещодавно стало відомо, коли будемо святкувати Великдень.

Окрім цьогго, нещодавно ми розповідали, коли буде Благовіщення Пресвятої Богородиці.

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