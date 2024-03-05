Благовіщення Пресвятої Богородиці: коли відзначають велике свято, що категорично не можна робити

Благовіщення Пресвятої Богородиці вважається третім за значущістю церковним святом, і його місце в ієрархії релігійних свят визнається тільки Пасхою та Різдвом. Це подія, яка належить до 12 найважливіших релігійних свят.

Коли відзначається свято у цьому році, всі його традиції - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Сам термін "Благовіщення" можна буквально розглядати як передачу благої звістки. Вірять, що саме у цей день перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавриїл і сповістив їй, що вона народить Ісуса Христа, Сина Божого.

Благовіщення, одне з найважливіших церковних свят, раніше святкувалося щороку 7 квітня для християн східного обряду та 25 березня для християн західного обряду.

Проте, з 1 вересня 2023 року, ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, що призвело до зміни дати більшості церковних свят на 13 днів раніше. Таким чином, у 2024 році Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначатиметься 25 березня і припадатиме на понеділок.

Традиції свята Благовіщення включають в себе відвідування церкви та молитву. Священослужителі обов'язково вдягають святкове вбрання, а також існує звичай випускати голубів у цей день. За старовинним віруванням, ці птахи, долетівши до небес, розповідають ангелам-охоронцям про хороші події, що трапилися протягом року.

Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024 буде 25 березня (фото: pixabay.com)

Вважається, що у день Благовіщення відкриваються небеса, і Господь може почути всі молитви та прохання кожної людини. За часів Київської Русі в цей день викликали весну та запалювали великі багаття, вірячи, що вогонь розтопить зиму.

Християни також приносили з богослужіння додому святкову воду, віруючи у її особливу силу. У цей день церква дозволяє послаблення правил Великого посту, зокрема, дозволяється вживати страви з риби. Проте, якщо Благовіщення припадає на Страсний тиждень, то риба та молочні продукти вилучаються з раціону.

Що не можна робити на свято

На день Благовіщення існують обмеження щодо ряду дій. Заборонено займатися рукоділлям, таким як шиття, в'язання чи вишивання. Також не рекомендується виконувати важку працю та уникати давати гроші в борг.

Важливо пам'ятати, що в цей день не дозволяється вступати в шлюб, оскільки свято спрямоване на покаяння та утримання від мирського щастя.

У день Благовіщення важливо зберігати чистоту думок, утримуватися від критики та злослов'я. Сварки та лайки теж є неприйнятними в цей день.

Щодо миття голови, хоча церква не забороняє цього робити, рекомендується утриматися від заплітання коси. Існує повір'я, що коси символізують ниті життя, і в цей день їх може переплести або змінити долю людини.