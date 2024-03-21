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День ангела 22 марта: как красиво поздравить с именинами друзей, коллег и родственников

Кто празднует именины 22 марта (иллюстрация: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

22 марта не забудьте поздравить с днем ангела тех, чьи именины приходятся на эту дату. Трогательные пожелания и теплые слова способны поднять настроение и приятно удивить любого.

Кто празднует именины 22 марта, а также как оригинально поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Твій світ".

У кого день ангела 22 марта

В этот день поздравления с именинами будут ждать: Василий, Дарья, Исаакий, Таисия.

Также пожелайте счастья и всему лучшему человеку, который получил одно из таких имен: Валерий, Кирилл, Илья, Сергей, Павел, Александр, София.

Душевные поздравления с именинами

  • "В этот особый день, когда ангелы летают вокруг, желаю тебе здоровья, счастья и неисчерпаемой энергии. Пусть каждый момент жизни будет как мудрая установка, а каждый испытание - возможность вырасти. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет к свету и успеху"
  • "Поздравляю! Желаю, чтобы каждый день был как сказка, щедрым на чудеса и радость. Пусть ангелы всегда руководят твоими шагами и освещают путь к счастью"
  • "С днем ангела! Пусть этот день будет наполнен светом и теплом. Пусть каждый твой шаг сопровождается ангельской опекой, а сердце наполняется радостью и любовью".

Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке

"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!".

Недавно стало известно, когда будем праздновать Пасху.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, когда будет Благовещение Пресвятой Богородицы.

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