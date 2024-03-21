День ангела 22 березня: як красиво привітати з іменинами друзів, колег та родичів

22 березня не забудьте привітати з днем ангела тих, чиї іменини припадають на цю дату. Щемливі побажання та теплі слова здатні підняти настрій та приємно здивувати будь-кого.

Хто святкує іменини 22 березня, а також як оригінально привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Побажайко", "Твій світ".