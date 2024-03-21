День ангела 22 марта: как красиво поздравить с именинами друзей, коллег и родственников
22 марта не забудьте поздравить с днем ангела тех, чьи именины приходятся на эту дату. Трогательные пожелания и теплые слова способны поднять настроение и приятно удивить любого.
Кто празднует именины 22 марта, а также как оригинально поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Твій світ".
У кого день ангела 22 марта
В этот день поздравления с именинами будут ждать: Василий, Дарья, Исаакий, Таисия.
Также пожелайте счастья и всему лучшему человеку, который получил одно из таких имен: Валерий, Кирилл, Илья, Сергей, Павел, Александр, София.
Душевные поздравления с именинами
- "В этот особый день, когда ангелы летают вокруг, желаю тебе здоровья, счастья и неисчерпаемой энергии. Пусть каждый момент жизни будет как мудрая установка, а каждый испытание - возможность вырасти. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет к свету и успеху"
- "Поздравляю! Желаю, чтобы каждый день был как сказка, щедрым на чудеса и радость. Пусть ангелы всегда руководят твоими шагами и освещают путь к счастью"
- "С днем ангела! Пусть этот день будет наполнен светом и теплом. Пусть каждый твой шаг сопровождается ангельской опекой, а сердце наполняется радостью и любовью".
Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке
"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!".
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