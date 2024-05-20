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День ангела 21 травня: у кого іменини та як красиво привітати з цим святом

Понеділок 20 травня 2024 22:01
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День ангела 21 травня: у кого іменини та як красиво привітати з цим святом Кого привітати з днем ангела 21 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з іменинами відрізняються від побажань на день народження. Ця подія передбачає духовний розвиток та максимально душевні слова.

У кого день ангела 21 травня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Pryvitannja, Holiday Zubrila.

Іменинники вівторка

На побажання чекатимуть:

  • Андрій
  • Єлисей
  • Кирило
  • Костянтин
  • Михайло
  • Теодор
  • Федір
  • Ярослав
  • Олена
  • Ілона.

Ніжні та душевні привітання з днем ангела

  • "У радості й під час негоди, у щасті і у боротьбі! Твій Ангел завжди буде поряд, допомагатиме тобі! З іменинами"

  • "Вітаю з днем ангела! Ніжність небес нехай ангел дарує, пензлем чарівним хай в серці малює: світлі надії, мрії прекрасні, щире кохання, радість і щастя!"

  • "Багато ніжності і кохання, щастя та божої опіки! Бажаю радіти, жити та не сумувати! З іменинами".

Оригінальний вірш на іменини

"Твоє ім'я - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!".

До слова, нещодавно ми вже розповідали, в якому гаманці завжди будуть гроші.

Окрім цього, раніше стало відомо, які цифри на купюрах приносять багатство та захистять від злиднів.

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