День ангела 21 травня: у кого іменини та як красиво привітати з цим святом

Привітання з іменинами відрізняються від побажань на день народження. Ця подія передбачає духовний розвиток та максимально душевні слова.

У кого день ангела 21 травня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Pryvitannja, Holiday Zubrila.