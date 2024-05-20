День ангела 21 травня: у кого іменини та як красиво привітати з цим святом
Привітання з іменинами відрізняються від побажань на день народження. Ця подія передбачає духовний розвиток та максимально душевні слова.
У кого день ангела 21 травня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Pryvitannja, Holiday Zubrila.
Іменинники вівторка
На побажання чекатимуть:
- Андрій
- Єлисей
- Кирило
- Костянтин
- Михайло
- Теодор
- Федір
- Ярослав
- Олена
- Ілона.
Ніжні та душевні привітання з днем ангела
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"У радості й під час негоди, у щасті і у боротьбі! Твій Ангел завжди буде поряд, допомагатиме тобі! З іменинами"
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"Вітаю з днем ангела! Ніжність небес нехай ангел дарує, пензлем чарівним хай в серці малює: світлі надії, мрії прекрасні, щире кохання, радість і щастя!"
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"Багато ніжності і кохання, щастя та божої опіки! Бажаю радіти, жити та не сумувати! З іменинами".
Оригінальний вірш на іменини
"Твоє ім'я - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!".
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