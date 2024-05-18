Тільки в такому гаманці завжди будуть гроші: які кольори - магніт для багатства

Вважається, що певні кольори нібито здатні залучити багатство та успіх. І зазвичай це стосується гаманців, адже саме вони "зберігають" гроші.

Який гаманець притягує багатство, а також які кольори - справжні магніти для грошей, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Яким має бути колір гаманця

Існує декілька найбільш розповсюджених варіантів, кожен з яких здатний по-різному вплинути на статки. Серед них:

коричневий колір - притягує гроші та стабільність, підходить тим, хто шукає баланс

чорний колір - такий гаманець може допомогти контролювати витрати, забути про фінансові проблеми та не страждати від злиднів

червоний колір - він про силу, агресію та жагу, такі гаманці слід обирати сміливцям, які хочуть багато грошей та щастя, але розуміють, що іноді буває несолодко.

Якщо ж ви шукаєте гаманець, який принесе чимало грошей, придивіться до варіантів зеленого кольору, він нібито може захистити навіть від злодіїв. Також вдалими та щасливими називають золоті, срібні, жовті та земляні відтінки.

Але є і кольори, які приносять невдачу. Якщо ви не хочете, аби ваш гаманець постійно був порожнім, відмовтесь від синіх та блакитних відтінків.

Яким має бути гаманець, аби притягував гроші (ілюстрація: РБК-Україна)

Як обрати щасливий колір за датою народження

Існує ще один метод, завдяки якому можна підібрати колір щастя та багатства. У цьому вам допоможе остання цифра року вашого народження. Якщо ви з'явилися на світ у 1978 році - то ваша цифра - 8. Шукайте її у списку нижче: