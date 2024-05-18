Тільки в такому гаманці завжди будуть гроші: які кольори - магніт для багатства
Вважається, що певні кольори нібито здатні залучити багатство та успіх. І зазвичай це стосується гаманців, адже саме вони "зберігають" гроші.
Який гаманець притягує багатство, а також які кольори - справжні магніти для грошей, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Gazeta.ua, "33 канал".
Яким має бути колір гаманця
Існує декілька найбільш розповсюджених варіантів, кожен з яких здатний по-різному вплинути на статки. Серед них:
- коричневий колір - притягує гроші та стабільність, підходить тим, хто шукає баланс
- чорний колір - такий гаманець може допомогти контролювати витрати, забути про фінансові проблеми та не страждати від злиднів
- червоний колір - він про силу, агресію та жагу, такі гаманці слід обирати сміливцям, які хочуть багато грошей та щастя, але розуміють, що іноді буває несолодко.
Якщо ж ви шукаєте гаманець, який принесе чимало грошей, придивіться до варіантів зеленого кольору, він нібито може захистити навіть від злодіїв. Також вдалими та щасливими називають золоті, срібні, жовті та земляні відтінки.
Але є і кольори, які приносять невдачу. Якщо ви не хочете, аби ваш гаманець постійно був порожнім, відмовтесь від синіх та блакитних відтінків.
Яким має бути гаманець, аби притягував гроші (ілюстрація: РБК-Україна)
Як обрати щасливий колір за датою народження
Існує ще один метод, завдяки якому можна підібрати колір щастя та багатства. У цьому вам допоможе остання цифра року вашого народження. Якщо ви з'явилися на світ у 1978 році - то ваша цифра - 8. Шукайте її у списку нижче:
- 0 та 1 - метал, обирайте білі або сріблясті гаманці
- 3 - вода, вам підійдуть бузкові, чорні та сині кольори
- 4 та 5 - дерево, придивіться до зелених та "рослинних" кольорів, навіть до коричневого
- 6 та 7 - вогонь, обирайте яскраві червоні, помаранчеві та жовті гаманці
- 2, 8 та 9 - земля, ви можете придбати золотавий, кремовий, жовтий та навіть червоний гаманець.
До слова, нещодавно ми називали номери квартир, які притягують щастя і багатство.
Окрім цього, раніше стало відомо, які цифри на купюрах приносять багатство та захистять від злиднів.