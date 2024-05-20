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День ангела 21 мая: у кого именины и как красиво поздравить с этим праздником

Понедельник 20 мая 2024 22:01
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День ангела 21 мая: у кого именины и как красиво поздравить с этим праздником Кого поздравить с днем ангела 21 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с именинами отличаются от пожеланий на день рождения. Это событие предполагает духовное развитие и душевные слова.

У кого день ангела 21 мая, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Pryvitannja, Holiday Zubrila.

Именинники вторника

Пожеланий будут ждать:

  • Андрей
  • Елисей
  • Кирилл
  • Константин
  • Михаил
  • Теодор
  • Федор
  • Ярослав
  • Елена
  • Илона.

Нежные и душевные поздравления с днем ангела

  • "В радости и во время непогоды, в счастье и в борьбе! Твой Ангел всегда будет рядом, помогать тебе! С именинами"

  • "Поздравляю с днем ангела! Нежность небес пусть ангел дарит, кистью волшебной пусть в сердце рисует: светлые надежды, мечты прекрасные, искренняя любовь, радость и счастье!"

  • "Много нежности и любви, счастья и божьей опеки! Желаю радоваться, жить и не унывать! С именинами".

Оригинальное стихотворение на именины на украинском языке

"Твоє ім'я - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!".

К слову, недавно мы уже рассказывали, в каком кошельке всегда будут деньги.

Кроме того, ранее стало известно, какие цифры на купюрах приносят богатство и защитят от нищеты.

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