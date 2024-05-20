День ангела 21 мая: у кого именины и как красиво поздравить с этим праздником

Поздравления с именинами отличаются от пожеланий на день рождения. Это событие предполагает духовное развитие и душевные слова.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Pryvitannja, Holiday Zubrila.

У кого день ангела 21 мая, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Твоє ім'я - найкраще із імен, Яким тебе благословила мати, І ангел взяв тебе під свій покров, Щоб до кінця життя оберігати! Хай він з тобою разом довгий шлях пройде, З тобою разом хай сумує і радіє, Ти вір йому, бо він не підведе, На нього завжди буде й є надія!".

"Много нежности и любви, счастья и божьей опеки! Желаю радоваться, жить и не унывать! С именинами".

"Поздравляю с днем ангела! Нежность небес пусть ангел дарит, кистью волшебной пусть в сердце рисует: светлые надежды, мечты прекрасные, искренняя любовь, радость и счастье!"

"В радости и во время непогоды, в счастье и в борьбе! Твой Ангел всегда будет рядом, помогать тебе! С именинами"

К слову, недавно мы уже рассказывали, в каком кошельке всегда будут деньги.

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