День ангела 21 мая: у кого именины и как красиво поздравить с этим праздником
Поздравления с именинами отличаются от пожеланий на день рождения. Это событие предполагает духовное развитие и душевные слова.
У кого день ангела 21 мая, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Pryvitannja, Holiday Zubrila.
Именинники вторника
Пожеланий будут ждать:
- Андрей
- Елисей
- Кирилл
- Константин
- Михаил
- Теодор
- Федор
- Ярослав
- Елена
- Илона.
Нежные и душевные поздравления с днем ангела
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"В радости и во время непогоды, в счастье и в борьбе! Твой Ангел всегда будет рядом, помогать тебе! С именинами"
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"Поздравляю с днем ангела! Нежность небес пусть ангел дарит, кистью волшебной пусть в сердце рисует: светлые надежды, мечты прекрасные, искренняя любовь, радость и счастье!"
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"Много нежности и любви, счастья и божьей опеки! Желаю радоваться, жить и не унывать! С именинами".
Оригинальное стихотворение на именины на украинском языке
"Твоє ім'я - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!".
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