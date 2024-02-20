День ангела 21 лютого: найкращі імена для дитини та душевні привітання з іменинами
21 лютого вам точно варто привітати друзів та близьких, якщо цього дня вони святкують день ангела. Іменини - важливе свято.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 21 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Моя дитина", Monday Today, "Вітання in UA", "Гумореска".
У кого іменини 21 лютого
Іменини святкуватимуть люди з такими іменами: Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Тимофій, Ян, Ольга.
Окрім цього, привітайте з днем ангела близьких та друзів з цими іменами: Полікарп, Прохор, Юрій, Никифор, Захар, Сава, Степан, Федір, Макар.
Як назвати дитину 21 лютого
У лютому ви можете обрати для дівчинки одне з таких імен: Анна, Інна, Агнія, Ксенія, Агафія, Христина, Ксенія, Марія, Анастасія, Марфа, Вероніка, Світлана, Валентина, Павла, Євдокія, Феодора, Зоя, Христина.
Якщо ви обираєте, як назвати хлопчика у лютому, придивіться до таких варіантів: Антон, Іван, Віктор, Петро, Максим, Давид, Олександр, Микола, Віталій, Георгій, Олексій, Костянтин, Тимофій, Федір, Семен, Валентин, Юрій, Валерій, Григорій, Пилип, Макар, Євген, Всеволод, Дмитро, Арсеній.
Привітання з днем ангела
- "Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"
- "Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!"
- "Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, зігріваючої твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя".
Привітання з днем ангела у віршах
"Ангел вдома в тебе був, тож молитву твою чув,
І на твої іменини, вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри, кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові, і кохання не на слові,
А каратів так відерце, радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі, і добра у Вашу вдачу!".
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