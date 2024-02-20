ua en ru
Вт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День ангела 21 лютого: найкращі імена для дитини та душевні привітання з іменинами

Вівторок 20 лютого 2024 22:01
UA EN RU
День ангела 21 лютого: найкращі імена для дитини та душевні привітання з іменинами Як назвати дівчинку або хлопчика у лютому (фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

21 лютого вам точно варто привітати друзів та близьких, якщо цього дня вони святкують день ангела. Іменини - важливе свято.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 21 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Моя дитина", Monday Today, "Вітання in UA", "Гумореска".

У кого іменини 21 лютого

Іменини святкуватимуть люди з такими іменами: Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Тимофій, Ян, Ольга.

Окрім цього, привітайте з днем ангела близьких та друзів з цими іменами: Полікарп, Прохор, Юрій, Никифор, Захар, Сава, Степан, Федір, Макар.

Як назвати дитину 21 лютого

У лютому ви можете обрати для дівчинки одне з таких імен: Анна, Інна, Агнія, Ксенія, Агафія, Христина, Ксенія, Марія, Анастасія, Марфа, Вероніка, Світлана, Валентина, Павла, Євдокія, Феодора, Зоя, Христина.

Якщо ви обираєте, як назвати хлопчика у лютому, придивіться до таких варіантів: Антон, Іван, Віктор, Петро, ​​Максим, Давид, Олександр, Микола, Віталій, Георгій, Олексій, Костянтин, Тимофій, Федір, Семен, Валентин, Юрій, Валерій, Григорій, Пилип, Макар, Євген, Всеволод, Дмитро, Арсеній.

Привітання з днем ангела

  • "Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"
  • "Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!"
  • "Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, зігріваючої твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя".

Привітання з днем ангела у віршах

"Ангел вдома в тебе був, тож молитву твою чув,

І на твої іменини, вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри, кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові, і кохання не на слові,

А каратів так відерце, радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі, і добра у Вашу вдачу!".

Раніше вже стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

Окрім цього, ми розповідали, як називали дітей 100 років тому.

Читайте РБК-Україна в Google News
свята Діти
NEWS
Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси, - Кулеба
Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси, - Кулеба