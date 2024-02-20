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День ангела 21 февраля: лучшие имена для ребенка и душевные поздравления с именинами

Вторник 20 февраля 2024 22:01
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День ангела 21 февраля: лучшие имена для ребенка и душевные поздравления с именинами Как назвать девочку или мальчика в феврале (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

21 февраля вам точно следует поздравить друзей и близких, если в этот день они празднуют день ангела. Именины - важный праздник.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 21 февраля, как поздравить с именинами в прозе и стихах, а также как назвать ребенка в этот день.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Моя дитина", Monday Today, "Вітання in UA", "Гумореска".

У кого именины 21 февраля

Именины будут праздновать люди со следующими именами: Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга.

Кроме того, поздравьте с днем ангела близких и друзей с этими именами: Поликарп, Прохор, Юрий, Никифор, Захар, Савва, Степан, Федор, Макар.

Как назвать ребенка 21 февраля

В феврале вы можете выбрать для девочки одно из таких имен: Анна, Инна, Агния, Ксения, Агафья, Кристина, Ксения, Мария, Анастасия, Марфа, Вероника, Светлана, Валентина, Павла, Евдокия, Феодора, Зоя, Кристина.

Если вы выбираете, как назвать мальчика в феврале, присмотритесь к следующим вариантам: Антон, Иван, Виктор, Петр, Максим, Давид, Александр, Николай, Виталий, Георгий, Алексей, Константин, Тимофей, Федор, Семен, Валентин, Юрий , Валерий, Григорий, Филипп, Макар, Евгений, Всеволод, Дмитрий, Арсений.

Поздравления с днем ​​ангела

  • "Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!"
  • "Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!"
  • "От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброму нраву и замечательным идеям, искренней любви, согревающей твое сердце, великих надежд и ярких моментов счастья".

Поздравления с днем ангела на украинском языке в стихах

"Ангел вдома в тебе був, тож молитву твою чув,

І на твої іменини, вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри, кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові, і кохання не на слові,

А каратів так відерце, радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі, і добра у Вашу вдачу!".

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