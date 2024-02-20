День ангела 21 февраля: лучшие имена для ребенка и душевные поздравления с именинами

Как назвать девочку или мальчика в феврале (фото: GettyImages)

21 февраля вам точно следует поздравить друзей и близких, если в этот день они празднуют день ангела. Именины - важный праздник.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 21 февраля, как поздравить с именинами в прозе и стихах, а также как назвать ребенка в этот день. При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Моя дитина", Monday Today, "Вітання in UA", "Гумореска".