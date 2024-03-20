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День ангела 21 березня: душевні привітання з іменинами у прозі, віршах та в SMS

Середа 20 березня 2024 22:01
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День ангела 21 березня: душевні привітання з іменинами у прозі, віршах та в SMS У кого іменини 21 березня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - особливе свято, яке може підняти настрій та дати віру в диво. І якщо ви хочете приємно здивувати близьку людину, дізнайтеся, коли в неї іменини, та підготуйте найкраще привітання.

У кого день ангела 21 березня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти xSMS, "Привітання".

Хто святкує іменини 21 березня

Підготуйте привітання для людей з такими іменами: Антон, Афанасій, Яків, Кирило, Филимон, Федір.

Окрім цього, не забудьте побажати щастя тим, кого звуть так: Тодось, Дементій, Ярема, Лазар.

Привітання з днем ангела в SMS

  • "Вітаю тебе з днем ​​твого небесного охоронця. Так нехай він охороняє тебе усе життя, оберігаючи від різних бід та напастей. Многая літа. Молитовно поділяємо радість свята"
  • "Вітаю з днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти не змушував його за тебе червоніти!"
  • "Вітаю з днем ангела! Хай сонечко вам усміхається, щоб квітла в житті весна, удача хай вас не цурається, щоб були веселими та щасливими!".

Душевне привітання з іменинами у віршах

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-охоронець
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

До слова, раніше стало відомо, коли будемо святкувати Великдень.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, коли святкувати Благовіщення.

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