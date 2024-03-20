День ангела 21 березня: душевні привітання з іменинами у прозі, віршах та в SMS

День ангела - особливе свято, яке може підняти настрій та дати віру в диво. І якщо ви хочете приємно здивувати близьку людину, дізнайтеся, коли в неї іменини, та підготуйте найкраще привітання.

У кого день ангела 21 березня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти xSMS, "Привітання".