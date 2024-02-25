Церковний календар на березень 2024: коли святкувати Благовіщення і розпочинати Великий піст

Після переходу України на новий церковний календар з 1 вересня 2023 року свята змістились на 13 днів назад. Відповідно Благовіщення, яке раніше відзначали у квітні, тепер святкуватимуть у березні.

РБК-Україна (проект Styler) публікує церковний календар на березень з новими датами всіх свят.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

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Раніше ми писали про те, чи буде 8 березня 2024 року вихідним.