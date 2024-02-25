Церковний календар на березень 2024: коли святкувати Благовіщення і розпочинати Великий піст
Дати церковних свят за новим календарем (фото: Freepik)
Після переходу України на новий церковний календар з 1 вересня 2023 року свята змістились на 13 днів назад. Відповідно Благовіщення, яке раніше відзначали у квітні, тепер святкуватимуть у березні.
РБК-Україна (проект Styler) публікує церковний календар на березень з новими датами всіх свят.
Новий календар церковних свят березень 2024
- 1 березня - преподобномучениці Євдокії
- 2 березня - священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі
- 3 березня - мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска
- 4 березня - преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії
- 5 березня - святого Конона Мандонського
- 6 березня - пам'ять 42 мучеників з міста Амморея, Костянтина та його матері Олени
- 7 березня - священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших
- 8 березня - преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського
- 9 березня - 40 мучеників Севастійських
- 10 березня - мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента
- 11 березня - святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія
- 12 березня - преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова
- 13 березня - святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської
- 14 березня - преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського
- 15 березня - мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пулія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв
- 16 березня - мученика Савина; священномученика Олександра
- 17 березня - преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина
- 18 березня - святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима та Євкарпія, початок Великого посту
- 19 березня - священномучеників Хризанта і Дарії
- 20 березня - святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави
- 21 березня - преподобного Якова, єпископа Катанського
- 22 березня - священномученика Василія Анкірського
- 23 березня - преподобномученика Нікона та його учнів
- 24 березня - передсвято Благовіщення, преподобної Захарії
- 25 березня - Благовіщення Пречистої Діви Марії
- 26 березня - віддання Благовіщення, Собор архангела Гавриїла
- 27 березня - мучениці Матрони
- 28 березня - преподобного Іларіона Нового, преподобного Стефана
- 29 березня - священномучеників Марка і Кирила
- 30 березня - преподобного Йоана Ліствичника
- 31 березня - преподобного Іпатія, єпископа
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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