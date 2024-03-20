День ангела 21 марта: душевные поздравления с именинами в прозе, стихах и SMS
День ангела - особый праздник, который может поднять настроение и верить в чудо. И если вы хотите приятно удивить близкого человека, узнайте, когда у него именины, и подготовьте лучшее поздравление.
У кого день ангела 21 марта, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты xSMS,"Привітання".
Кто празднует именины 21 марта
Подготовьте поздравления для людей со следующими именами: Антон, Афанасий, Яков, Кирилл, Филимон, Федор.
Кроме этого, не забудьте пожелать счастья тем, кого зовут так: Тодось, Дементий, Ярема, Лазарь.
Поздравление с днем ангела в SMS
- "Поздравляю тебя с днем твоего небесного телохранителя. Так пусть он охраняет тебя всю жизнь, оберегая от различных бед и напастей. Много лет. Молитвенно разделяем радость праздника"
- "Поздравляю с днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за тебя!"
- "Поздравляю с днем ангела! Пусть солнышко вам улыбается, чтобы цвела в жизни весна, удача пусть от вас не отказывается, чтобы вы были веселыми и счастливыми!".
Душевное поздравление с именинами в стихах на украинском языке
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-охоронець
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
К слову, раньше стало известно, когда будем праздновать Пасху.
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