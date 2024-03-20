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День ангела 21 марта: душевные поздравления с именинами в прозе, стихах и SMS

Среда 20 марта 2024 22:01
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День ангела 21 марта: душевные поздравления с именинами в прозе, стихах и SMS У кого именины 21 марта (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - особый праздник, который может поднять настроение и верить в чудо. И если вы хотите приятно удивить близкого человека, узнайте, когда у него именины, и подготовьте лучшее поздравление.

У кого день ангела 21 марта, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты xSMS,"Привітання".

Кто празднует именины 21 марта

Подготовьте поздравления для людей со следующими именами: Антон, Афанасий, Яков, Кирилл, Филимон, Федор.

Кроме этого, не забудьте пожелать счастья тем, кого зовут так: Тодось, Дементий, Ярема, Лазарь.

Поздравление с днем ​​ангела в SMS

  • "Поздравляю тебя с днем ​​твоего небесного телохранителя. Так пусть он охраняет тебя всю жизнь, оберегая от различных бед и напастей. Много лет. Молитвенно разделяем радость праздника"
  • "Поздравляю с днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за тебя!"
  • "Поздравляю с днем ангела! Пусть солнышко вам улыбается, чтобы цвела в жизни весна, удача пусть от вас не отказывается, чтобы вы были веселыми и счастливыми!".

Душевное поздравление с именинами в стихах на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-охоронець
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

К слову, раньше стало известно, когда будем праздновать Пасху.

Кроме того, мы недавно рассказывали, когда праздновать Благовещение.

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