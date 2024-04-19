День ангела 20 квітня: кого вітати з іменинами та як зробити це в SMS

День ангела - особливе та дуже душевне свято. Саме тому не забувайте вітати з іменинами друзів та рідних.
У кого день ангела 20 квітня, а також як зробити це красиво, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Поздравок", "Вітання".
На привітання цього дня чекатимуть: Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.
"З іменинами, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло"
***
"
З іменинами вітаю!
Задоволень побажаю.
Безліч щастя й позитиву,
І грошей завжди припливу.
Хай життя дарує свято
Й успіхів тобі багато.
Хай у справах таланить,
Хай Господь благословить"
***
"Від щирого серця
Тебе я вітаю!
Добра і достатку
У день твій бажаю
Хай мрії збуваються
Знову і знову
Щоденної радості,
Щастя й любові,
І звісно - здоров’я
На довгі роки
Щоб вік не давався
Ніколи взнаки
Щоб поруч були тільки
Друзі надійні...
Усього, що хочеш -
Бажаю подвійно!".
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