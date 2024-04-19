День ангела 20 апреля: кого поздравить с именинами и как сделать это в SMS

У кого именины 20 апреля

Поздравления в этот день будут ждать: Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор.

Как поздравить с днем ангела в SMS

"С днем ангела, друг! Желаю жить с вдохновением и без усталости души. Желаю иметь все, что нужно для счастья. Желаю никогда не отступать от своей цели. подарков судьбы и ежедневного везения"

"Мой добрый друг, поздравляю тебя с именинами! Сегодня я хочу тебе пожелать, чтобы твоя семья всегда была рядом и поддерживала тебя. Пусть все желания исполняются, здоровье никогда не подводит, а удача станет твоим вернейшим спутником жизни"

"Я от всего сердца хочу поздравить тебя с твоим днем ангела! Пусть все мечты сбываются, а окружающие тебя люди будут добрыми! Желаю, чтобы здоровье было крепким, а настроение всегда позитивным! В доме твоем пусть всегда будут мир, уют, семейное счастье и любовь! Удачи во всех начинаниях, много радости, смеха и позитива!".

Стихи на именины для папы, друга и коллеги на украинском языке

"З іменинами, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.



Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.



Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло"

***

"

З іменинами вітаю!

Задоволень побажаю.

Безліч щастя й позитиву,

І грошей завжди припливу.



Хай життя дарує свято

Й успіхів тобі багато.

Хай у справах таланить,

Хай Господь благословить"

***

"Від щирого серця

Тебе я вітаю!

Добра і достатку

У день твій бажаю

Хай мрії збуваються

Знову і знову

Щоденної радості,

Щастя й любові,

І звісно - здоров’я

На довгі роки

Щоб вік не давався

Ніколи взнаки

Щоб поруч були тільки

Друзі надійні...

Усього, що хочеш -

Бажаю подвійно!".