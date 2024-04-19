День ангела 20 апреля: кого поздравить с именинами и как сделать это в SMS

День ангела - особенный и очень душевный праздник. Поэтому не забывайте поздравлять с именинами друзей и родных.
У кого день ангела 20 апреля, а также как сделать это красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Вітання".
Поздравления в этот день будут ждать: Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор.
"З іменинами, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло"
***
"
З іменинами вітаю!
Задоволень побажаю.
Безліч щастя й позитиву,
І грошей завжди припливу.
Хай життя дарує свято
Й успіхів тобі багато.
Хай у справах таланить,
Хай Господь благословить"
***
"Від щирого серця
Тебе я вітаю!
Добра і достатку
У день твій бажаю
Хай мрії збуваються
Знову і знову
Щоденної радості,
Щастя й любові,
І звісно - здоров’я
На довгі роки
Щоб вік не давався
Ніколи взнаки
Щоб поруч були тільки
Друзі надійні...
Усього, що хочеш -
Бажаю подвійно!".
Напомним, на днях стало известно, что нужно положить в праздничную корзину, чтобы освятить на Пасху.
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