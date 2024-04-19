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День ангела 20 апреля: кого поздравить с именинами и как сделать это в SMS

Кого поздравлять с именинами 20 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - особенный и очень душевный праздник. Поэтому не забывайте поздравлять с именинами друзей и родных.

У кого день ангела 20 апреля, а также как сделать это красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Вітання".

У кого именины 20 апреля

Поздравления в этот день будут ждать: Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор.

Как поздравить с днем ангела в SMS

  • "С днем ангела, друг! Желаю жить с вдохновением и без усталости души. Желаю иметь все, что нужно для счастья. Желаю никогда не отступать от своей цели. подарков судьбы и ежедневного везения"
  • "Мой добрый друг, поздравляю тебя с именинами! Сегодня я хочу тебе пожелать, чтобы твоя семья всегда была рядом и поддерживала тебя. Пусть все желания исполняются, здоровье никогда не подводит, а удача станет твоим вернейшим спутником жизни"
  • "Я от всего сердца хочу поздравить тебя с твоим днем ангела! Пусть все мечты сбываются, а окружающие тебя люди будут добрыми! Желаю, чтобы здоровье было крепким, а настроение всегда позитивным! В доме твоем пусть всегда будут мир, уют, семейное счастье и любовь! Удачи во всех начинаниях, много радости, смеха и позитива!".

Стихи на именины для папы, друга и коллеги на украинском языке

"З іменинами, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло"

***

"

З іменинами вітаю!
Задоволень побажаю.
Безліч щастя й позитиву,
І грошей завжди припливу.

Хай життя дарує свято
Й успіхів тобі багато.
Хай у справах таланить,
Хай Господь благословить"

***

"Від щирого серця
Тебе я вітаю!

Добра і достатку
У день твій бажаю
Хай мрії збуваються
Знову і знову

Щоденної радості,
Щастя й любові,
І звісно - здоров’я
На довгі роки

Щоб вік не давався
Ніколи взнаки
Щоб поруч були тільки
Друзі надійні...
Усього, що хочеш -
Бажаю подвійно!".

Напомним, на днях стало известно, что нужно положить в праздничную корзину, чтобы освятить на Пасху.

Кроме того, недавно мы рассказывали, когда в этом году празднуют Пасху.

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