День ангела 2 червня: душевні привітання з іменинами у віршах чи своїми словами

До слова, раніше ми вже називали 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна дарувати парну кількість квітів.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТопВітання", "Гумореска".