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День ангела 2 июня: душевные поздравления с именинами в стихах или своими словами

Кого поздравлять с именинами 2 июня (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с именинами могут быть простыми или душевными, веселыми или щемящими. Главное - желать от всего сердца, искренне и с теплом.

Кого поздравить с днем ангела 2 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Именинники воскресенья

В этот день поздравлений будут ждать:

  • Юлиана
  • Дмитрий
  • Константин
  • Иван
  • Ян
  • Ульяна
  • Мария.

Душевные SMS на день ангела

  • "Пусть твоя жизнь будет яркой, как весенний солнечный день, и теплой, как летний дождь! С днем ангела!"
  • "Искренние поздравления с именинами! Пусть твои мечты сбываются, словно с помощью магии, а последующие будут еще масштабнее!"
  • "Желаем тебе быть вдохновенным, как поэт, смелым, как горный альпинист, и счастливым, как ребенок. С днем ангела!"
  • "Искренне поздравляем с именинами! Пусть твой путь будет освещен звездами успеха, а счастье пусть сопровождает всегда и повсюду!"
  • "Желаю тебе неисчерпаемого вдохновения, которое будет мотивировать тебя идти к твоим мечтам и достигать твоих целей. С именинами!".

Красивый стих для именинника на украинском языке

"Тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!

З іменинами!".

К слову, раньше мы уже называли 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви.

Кроме этого, недавно стало известно, почему нельзя дарить четное количество цветов.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ТопВітання", "Гумореска".

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