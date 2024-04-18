День ангела 19 квітня: душевні привітання з іменинами

Не забувайте вітати з днем ангела людей, яких любите, цінуєте та поважаєте. Звісно, вивчити всі іменини досить важко, але у цьому допоможе церковний календар.
У кого день ангела 19 квітня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Day Today, сайти "Топ вітання", КП.UA.
День ангела святкують люди з такими іменами: Антон, Віктор, Георгій, Димитрій, Іван і Семен.
Також побажайте щастя їм: Юрій, Павло, Ярема.
"Хай здоров'я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!"
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"Бажаю щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі - успіху й терпіння,
У справах - вічного горіння"
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"Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!".
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