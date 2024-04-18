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День ангела 19 квітня: душевні привітання з іменинами

Кого привітати з іменинами 19 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Не забувайте вітати з днем ангела людей, яких любите, цінуєте та поважаєте. Звісно, вивчити всі іменини досить важко, але у цьому допоможе церковний календар.

У кого день ангела 19 квітня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Day Today, сайти "Топ вітання", КП.UA.

Кого вітати з іменинами 19 квітня

День ангела святкують люди з такими іменами: Антон, Віктор, Георгій, Димитрій, Іван і Семен.

Також побажайте щастя їм: Юрій, Павло, Ярема.

Привітання з днем ангела

  • "Щирі вітання з Днем ангела! Нехай твої мрії здійснюються, наче за допомогою магії, а наступні будуть ще масштабнішими!"
  • "Бажаємо тобі бути натхненним, як поет, сміливим, як гірський альпініст, і щасливим, як дитина. З іменинами!"
  • "Бажаю тобі мати багато причин для посмішок, великих перемог і незабутніх моментів. З Днем ангела!"
  • "Нехай кохання супроводжує тебе кожен день і наповнює твоє серце щастям"
  • "З Днем ангела! Бажаю тобі невичерпного натхнення, яке буде мотивувати тебе йти до твоїх мрій та досягати твоїх цілей".

Вірші на іменини

"Хай здоров'я, радість і достаток, 
Сиплються немов вишневий цвіт 
Хай малює доля з буднів свято, 
І дарує Вам багато літ!"

***

"Бажаю щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі - успіху й терпіння,
У справах - вічного горіння"

***

"Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!".

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли цього року святкують Великдень.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, як приготувати хрін з вареним буряком на Великдень.

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