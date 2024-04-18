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Знадобиться лише 25 хвилин: як приготувати хрін з вареним буряком на Великдень

Четвер 18 квітня 2024 18:41
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Знадобиться лише 25 хвилин: як приготувати хрін з вареним буряком на Великдень Рецепт приготування хрону з буряком (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На Великдень усі зазвичай готують хрін із буряком - гострий соус, який давно завоював серця українців. Його можна легко приготувати в домашніх умовах, і його смак нічим не поступається магазинному.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Смачненько та швиденько".

Список інгредієнтів

Для приготування хрону знадобляться всього 25 хвилин і такі інгредієнти:

  • хрін - 300 г
  • буряк варений - 3 шт.
  • вода - 150 мл
  • оцет 9% - 1 ч.л
  • сіль - 1/2 ч.л
  • цукор - 1 ч.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку корінь хрону потрібно добре вимити та зняти шкірку.

Після цього наріжте хрін на тонкі слайси й відправте у блендер. Додайте холодну кип’ячену воду і перебийте до однорідності.

В результаті має вийти консистенція каші. Зокрема, якщо треба, то можна додати ще води.

Відварений буряк натріть на дрібній тертці, перемішайте в мисці з хроном та додайте сіль, цукор, оцет. Все перемішайте до однорідності.

Раніше лікар розповідав, чи корисний для здоров'я хрін.

Також ми писали, що можна робити з залишками паски.

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