День ангела 19 апреля: душевные поздравления с именинами

Не забывайте поздравлять с днем ангела людей, которых любите, цените и уважаете. Конечно, выучить все именины довольно трудно, но в этом поможет церковный календарь.
У кого день ангела 19 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Day Today, сайты "Топ вітання", КП.UA.
День ангела празднуют люди со следующими именами: Антон, Виктор, Георгий, Димитрий, Иван и Семен.
Также пожелайте им счастья: Юрий, Павел, Ярема.
"Хай здоров'я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!"
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"Бажаю щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі - успіху й терпіння,
У справах - вічного горіння"
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"Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!".
Напомним, ранее стало известно, когда в этом году празднуют Пасху.
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