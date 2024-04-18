День ангела 19 апреля: душевные поздравления с именинами

Кого поздравлять с именинами 19 апреля

День ангела празднуют люди со следующими именами: Антон, Виктор, Георгий, Димитрий, Иван и Семен.

Также пожелайте им счастья: Юрий, Павел, Ярема.

Поздравления с днем ангела

"Искренние поздравления с Днем ангела! Пусть твои мечты сбываются, будто с помощью магии, а последующие будут еще масштабнее!"

"Желаем тебе быть вдохновенным, как поэт, смелым, как горный альпинист, и счастливым, как ребенок. С именинами!"

"Желаю тебе иметь много причин для улыбок, больших побед и незабываемых моментов. С Днем ангела!"

"Пусть любовь сопровождает тебя каждый день и наполняет твое сердце счастьем"

"С Днем ангела! Желаю тебе неисчерпаемого вдохновения, которое будет мотивировать тебя идти к твоим мечтам и достигать твоих целей".

Стихи на именины на украинском языке

"Хай здоров'я, радість і достаток,

Сиплються немов вишневий цвіт

Хай малює доля з буднів свято,

І дарує Вам багато літ!"

***

"Бажаю щастя i достатку

Ясного неба i тепла.

В житті лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі - успіху й терпіння,

У справах - вічного горіння"

***

"Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви

Будьте завжди Ви здорові й щасливі!".