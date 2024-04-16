День ангела 17 квітня: як небанально привітати з іменинами

Привітання з іменинами можуть бути простими та оригінальними, кумедними та душевними. Але всі вони здатні приємно вразити того, хто святкує день ангела.

Хто святкує іменини 17 квітня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Day Today, сайти "Закарпаттячко", OGO.UA.