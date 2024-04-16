День ангела 17 квітня: як небанально привітати з іменинами
Привітання з іменинами можуть бути простими та оригінальними, кумедними та душевними. Але всі вони здатні приємно вразити того, хто святкує день ангела.
Хто святкує іменини 17 квітня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Day Today, сайти "Закарпаттячко", OGO.UA.
Хто святкує іменини 17 квітня
Цього дня на привітання чекатимуть:
- Єгор
- Адріан
- Яків
- Андрій
- Йосип (Осип)
- Федір
- Георгій.
Привітання з днем ангела
- "У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх"
- "Бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!"
- "Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого"
Вірш на іменини
"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!".
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