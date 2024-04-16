День ангела 17 апреля: как небанально поздравить с именинами
Поздравления с именинами могут быть простыми и оригинальными, смешными и душевными. Но все они способны приятно поразить того, кто празднует день ангела.
Кто празднует именины 17 апреля, а также поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Day Today, сайты "Закарпаттячко", OGO.UA.
Кто празднует именины 17 апреля
В этот день приветствия будут ждать:
- Егор
- Адриан
- Иаков
- Андрей
- Иосиф (Осип)
- Федор
- Георгий.
Поздравления с днем ангела
- "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"
- "Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!"
- "Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого"
Стихотворение на именины на украинском языке
"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!".
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