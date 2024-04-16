День ангела 17 апреля: как небанально поздравить с именинами

Поздравления с именинами могут быть простыми и оригинальными, смешными и душевными. Но все они способны приятно поразить того, кто празднует день ангела.

Кто празднует именины 17 апреля, а также поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Day Today, сайты "Закарпаттячко", OGO.UA.