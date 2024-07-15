День ангела 16 липня: як правильно вітати з іменинами у віршах чи прозі

На День Ангела не обов'язково влаштовувати гучне свято. Люди, які цінують і люблять іменинника, можуть підготувати щирі та теплі привітання, що стануть найкращим подарунком.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 16 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Павло

Петро

Іван

Федір

Яків

Юлія

Валентина.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай ангели завжди оберігають тебе, нехай кожен день буде наповнений музикою, а кожен твій крок буде легким і безтурботним. Бажаю, щоб у твоєму житті були лише справжня радість і найтепліше кохання.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі безліч радісних митей і яскравих вражень. Нехай кожен момент життя буде наповнений теплом і відчуттям безпеки.

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З Днем Ангела! Бажаю тобі нестримної радості, спокою та віри в краще завтра. Нехай в серці завжди горить вогник віри в чудо, що освітлює всі темні куточки життя.

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Святкуймо разом! Нехай ангели відкривають перед тобою двері до нових можливостей, а кожен крок приносить радість і успіх. Бажаю, щоб життя подарувало тобі лише яскраві емоції та вдячність.

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З Днем Ангела тебе вітаю і обійми надсилаю! Бажаю, щоб кожен момент цього дня був наповнений щасливими емоціями та приємними сюрпризами, що подарують тепло та радість.

Красиві вірші на іменини

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Чого побажати людині,

У якої щасливе життя,

Яка святкує вже нині

День свого Ангела?

У тебе здоров'я хороше,

До серця любов прийшла,

В кишенях завжди є гроші,

Сум-біда від тебе пішла.

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Збережи цей душевний стан,

Нехай будуть у тебе ще сотні

Приємних див, днів та свят.