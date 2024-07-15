День ангела 16 июля: как правильно поздравлять с именинами в стихах или прозе
В День Ангела не обязательно устраивать громкий праздник. Люди, которые ценят и любят именинника, могут подготовить искренние и теплые поздравления, которые станут самым лучшим подарком.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 16 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Павел
- Петр
- Иван
- Федор
- Иаков
- Юлия
- Валентина.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела! Пусть ангелы всегда оберегают тебя, пусть каждый день будет наполнен музыкой, а каждый твой шаг будет легким и беззаботным. Желаю, чтобы в твоей жизни были только настоящая радость и самая теплая любовь.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе множество радостных мгновений и ярких впечатлений. Пусть каждый момент жизни будет наполнен теплом и чувством безопасности.
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С Днем Ангела! Желаю тебе безудержной радости, покоя и веры в лучшее завтра. Пусть в сердце всегда горит огонек веры в чудо, освещающее все темные уголки жизни.
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Празднуем вместе! Пусть ангелы открывают перед тобой дверь к новым возможностям, а каждый шаг доставляет радость и успех. Желаю, чтобы жизнь подарила тебе только яркие эмоции и благодарность.
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С Днем Ангела тебя поздравляю и объятия присылаю! Желаю, чтобы каждый момент этого дня был наполнен счастливыми эмоциями и приятными сюрпризами, что подарят тепло и радость.
Красивые стихи на именины
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Чого побажати людині,
У якої щасливе життя,
Яка святкує вже нині
День свого Ангела?
У тебе здоров'я хороше,
До серця любов прийшла,
В кишенях завжди є гроші,
Сум-біда від тебе пішла.
Тож бажаю тобі я сьогодні:
Збережи цей душевний стан,
Нехай будуть у тебе ще сотні
Приємних див, днів та свят.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Большая украинская энциклопедия, "Гумореска".