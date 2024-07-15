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День ангела 16 июля: как правильно поздравлять с именинами в стихах или прозе

Понедельник 15 июля 2024 22:00
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День ангела 16 июля: как правильно поздравлять с именинами в стихах или прозе Кого поздравить с днем ангела во вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

В День Ангела не обязательно устраивать громкий праздник. Люди, которые ценят и любят именинника, могут подготовить искренние и теплые поздравления, которые станут самым лучшим подарком.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 16 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Павел
  • Петр
  • Иван
  • Федор
  • Иаков
  • Юлия
  • Валентина.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть ангелы всегда оберегают тебя, пусть каждый день будет наполнен музыкой, а каждый твой шаг будет легким и беззаботным. Желаю, чтобы в твоей жизни были только настоящая радость и самая теплая любовь.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе множество радостных мгновений и ярких впечатлений. Пусть каждый момент жизни будет наполнен теплом и чувством безопасности.

***

С Днем Ангела! Желаю тебе безудержной радости, покоя и веры в лучшее завтра. Пусть в сердце всегда горит огонек веры в чудо, освещающее все темные уголки жизни.

***

Празднуем вместе! Пусть ангелы открывают перед тобой дверь к новым возможностям, а каждый шаг доставляет радость и успех. Желаю, чтобы жизнь подарила тебе только яркие эмоции и благодарность.

***

С Днем Ангела тебя поздравляю и объятия присылаю! Желаю, чтобы каждый момент этого дня был наполнен счастливыми эмоциями и приятными сюрпризами, что подарят тепло и радость.

Красивые стихи на именины

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Чого побажати людині,

У якої щасливе життя,

Яка святкує вже нині

День свого Ангела?

У тебе здоров'я хороше,

До серця любов прийшла,

В кишенях завжди є гроші,

Сум-біда від тебе пішла.

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Збережи цей душевний стан,

Нехай будуть у тебе ще сотні

Приємних див, днів та свят.

Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Большая украинская энциклопедия, "Гумореска".

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