День ангела 15 липня: привітання з іменинами, які розчулять кожного

Кого вітати з іменинами - список

Василь

Петро

Володимир.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай цей день буде світлим і радісним, наповненим любов’ю і теплом. Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі в усьому і постійної підтримки твого ангела-охоронця.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, даруючи спокій і впевненість. Бажаю тобі щасливих днів, вірних друзів і здійснення всіх бажань.

***

З Днем Ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, любові і натхнення. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших мрій і нескінченного щастя.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди пильнує за тобою, наповнюючи життя радістю і спокоєм. Бажаю тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії і багато щасливих моментів.

***

З Днем Ангела! Нехай цей день наповнить твоє серце світлом і теплом, а твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя і незмінного успіху в усьому.

Красиві вірші на іменини

Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно –

Покажи, як бути чемним!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час собі летить, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій хранитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!