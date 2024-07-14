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День ангела 15 июля: поздравления с именинами, которые растрогают каждого

Кого поздравить с днем ангела в понедельник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

В день ангела вы можете пожелать имениннику много счастья. Но это можно сделать красиво - в стихах или в прозе, добавляя оригинальности и незабываемых эмоций к празднику.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 15 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Василий
  • Петр
  • Владимир.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным любовью и теплом. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи во всем и постоянной поддержки твоего ангела-хранителя.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, даря покой и уверенность. Желаю тебе счастливых дней, верных друзей и исполнения всех желаний.

***

С Днем Ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, любви и вдохновения. Желаю тебе исполнения самых заветных мечтаний и бесконечного счастья.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда следит за тобой, наполняя жизнь радостью и спокойствием. Желаю тебе крепкого здоровья, неистощимой энергии и много счастливых моментов.

***

С Днем Ангела! Пусть этот день наполнит твое сердце светом и теплом, а твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всех невзгод. Желаю тебе счастья и неизменного успеха во всем.

Красивые стихи на именины

Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно –

Покажи, як бути чемним!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час собі летить, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій хранитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ Благовест, "Ого", "Гумореска".

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