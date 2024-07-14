День ангела 15 июля: поздравления с именинами, которые растрогают каждого

Кого поздравлять с именинами - список

Василий

Петр

Владимир.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным любовью и теплом. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи во всем и постоянной поддержки твоего ангела-хранителя.

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, даря покой и уверенность. Желаю тебе счастливых дней, верных друзей и исполнения всех желаний.

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С Днем Ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, любви и вдохновения. Желаю тебе исполнения самых заветных мечтаний и бесконечного счастья.

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда следит за тобой, наполняя жизнь радостью и спокойствием. Желаю тебе крепкого здоровья, неистощимой энергии и много счастливых моментов.

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С Днем Ангела! Пусть этот день наполнит твое сердце светом и теплом, а твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всех невзгод. Желаю тебе счастья и неизменного успеха во всем.

Красивые стихи на именины

Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно –

Покажи, як бути чемним!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час собі летить, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій хранитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!