День ангела 15 липня: привітання з іменинами, які розчулять кожного
На день ангела ви можете побажати імениннику багато щастя. Але це можна зробити красиво - у віршах чи прозі, додаючи оригінальності та незабутніх емоцій до свята.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 15 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Василь
- Петро
- Володимир.
Привітання з днем ангела прозою
З Днем Ангела! Нехай цей день буде світлим і радісним, наповненим любов’ю і теплом. Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі в усьому і постійної підтримки твого ангела-охоронця.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, даруючи спокій і впевненість. Бажаю тобі щасливих днів, вірних друзів і здійснення всіх бажань.
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З Днем Ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, любові і натхнення. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших мрій і нескінченного щастя.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди пильнує за тобою, наповнюючи життя радістю і спокоєм. Бажаю тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії і багато щасливих моментів.
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З Днем Ангела! Нехай цей день наповнить твоє серце світлом і теплом, а твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя і незмінного успіху в усьому.
Красиві вірші на іменини
Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно –
Покажи, як бути чемним!
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час собі летить, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
Нехай в очах твоїх безкраїх
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел твій хранитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Ого", "Гумореска".