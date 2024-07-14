День ангела 15 июля: поздравления с именинами, которые растрогают каждого
В день ангела вы можете пожелать имениннику много счастья. Но это можно сделать красиво - в стихах или в прозе, добавляя оригинальности и незабываемых эмоций к празднику.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 15 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Василий
- Петр
- Владимир.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела! Пусть этот день будет светлым и радостным, наполненным любовью и теплом. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи во всем и постоянной поддержки твоего ангела-хранителя.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, даря покой и уверенность. Желаю тебе счастливых дней, верных друзей и исполнения всех желаний.
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С Днем Ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, любви и вдохновения. Желаю тебе исполнения самых заветных мечтаний и бесконечного счастья.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда следит за тобой, наполняя жизнь радостью и спокойствием. Желаю тебе крепкого здоровья, неистощимой энергии и много счастливых моментов.
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С Днем Ангела! Пусть этот день наполнит твое сердце светом и теплом, а твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всех невзгод. Желаю тебе счастья и неизменного успеха во всем.
Красивые стихи на именины
Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно –
Покажи, як бути чемним!
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час собі летить, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
Нехай в очах твоїх безкраїх
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел твій хранитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ Благовест, "Ого", "Гумореска".