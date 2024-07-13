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День ангела 14 липня: найкращі побажання іменинникам

Кого привітати з днем ангела у неділю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

На іменини можна побажати не лише щастя. Є багато оригінальних і небанальних привітань, які зроблять цей день особливим.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 14 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Микола
  • Іван
  • Костянтин
  • Петро
  • Степан
  • Федір.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай мир і радість супроводжують тебе кожного дня, а ангел-охоронець веде по життю, даруючи захист і підтримку. Бажаю тобі натхнення, сили та віри у власні можливості.

***

Зі святом іменин! Нехай твій ангел завжди піклується про тебе, оберігаючи від усіх негараздів. Бажаю тобі світлих та щасливих днів, повних любові і тепла.

***

З Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений радістю, спокоєм і щасливими моментами. Бажаю тобі здійснення мрій, невичерпної енергії та гармонії в душі.

***

Зі святом іменин! Нехай цей день принесе тобі багато теплих обіймів, щирих усмішок і приємних сюрпризів. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, миром і гармонією.

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів і даруючи безмежну радість. Бажаю тобі здоров’я, щастя і любові в кожному моменті життя.

Красиві вірші на іменини

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Ого", "Побажайко".

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