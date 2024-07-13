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День ангела 14 июля: лучшие пожелания именинникам

Кого поздравить с днем ангела в воскресенье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

На именины можно пожелать не только счастья. Есть много оригинальных и небанальных поздравлений, которые сделают этот день особенным.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 14 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Николай
  • Иван
  • Константин
  • Петр
  • Степан
  • Федор.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть мир и радость сопровождают тебя каждый день, а ангел-хранитель ведет по жизни, даря защиту и поддержку. Желаю тебе вдохновения, силы и веры в свои возможности.

***

С праздником именин! Пусть твой ангел всегда заботится о тебе, оберегая от всех бед. Желаю тебе светлых и счастливых дней, полных любви и тепла.

***

С Днем Ангела! Пусть этот день будет наполнен радостью, спокойствием и удачливыми моментами. Желаю тебе исполнения мечтаний, неисчерпаемой энергии и гармонии в душе.

***

С праздником именин! Пусть этот день принесет тебе много теплых объятий, искренних ухмылок и приятных сюрпризов. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, миром и гармонией.

***

С Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегая тебя от всех бед и даря безграничную радость. Желаю тебе здоровья, счастья и любви в любом моменте жизни.

Красивые стихи на именины

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.

Читайте также е4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ Благовест, "Ого", "Побажайко".

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