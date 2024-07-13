День ангела 14 июля: лучшие пожелания именинникам

Кого поздравлять с именинами - список

Николай

Иван

Константин

Петр

Степан

Федор.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть мир и радость сопровождают тебя каждый день, а ангел-хранитель ведет по жизни, даря защиту и поддержку. Желаю тебе вдохновения, силы и веры в свои возможности.

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С праздником именин! Пусть твой ангел всегда заботится о тебе, оберегая от всех бед. Желаю тебе светлых и счастливых дней, полных любви и тепла.

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С Днем Ангела! Пусть этот день будет наполнен радостью, спокойствием и удачливыми моментами. Желаю тебе исполнения мечтаний, неисчерпаемой энергии и гармонии в душе.

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С праздником именин! Пусть этот день принесет тебе много теплых объятий, искренних ухмылок и приятных сюрпризов. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, миром и гармонией.

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С Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегая тебя от всех бед и даря безграничную радость. Желаю тебе здоровья, счастья и любви в любом моменте жизни.

Красивые стихи на именины

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!