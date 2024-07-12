День ангела 13 липня: круті привітання, які розчулять усіх до сліз

Кого вітати з іменинами - список

Антон

Степан

Гавриїл

Юліан.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, наповнюючи життя щастям та гармонією. Бажаю тобі міцного здоров'я, радості в серці і здійснення найзаповітніших мрій.

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Вітаю з особливим днем! Нехай у твоєму житті завжди буде багато радісних митей і важливих досягнень.

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З Днем Ангела! Нехай твоє серце завжди б'ється в гармонії з усім світом, а радість не покидає твого життя ні на хвилину.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі безліч приємних сюрпризів та незабутніх моментів. Нехай кожен твій день буде сповнений щастям, любов'ю та благословеннями.

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб віра у свої сили завжди допомагала подолати будь-які перешкоди, а щастя супроводжувало тебе в усіх твоїх начинаннях.

Красиві вірші на іменини

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!!!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.