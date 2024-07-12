День ангела 13 июля: крутые поздравления, которые умиляют всех до слез

День ангела - трогательный и особенный праздник, на который стоит желать не только материальных благ и любви. Подготовьте поздравления для именинников заранее, чтобы сделать этот день незабываемым.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 13 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя, наполняя жизнь счастьем и гармонией. Желаю тебе крепкого здоровья, радости в сердце и исполнения самых заветных мечтаний.
***
Поздравляю с особым днем! Пусть в твоей жизни всегда будет много радостных мгновений и важных достижений.
***
С Днем Ангела! Пусть твое сердце всегда бьется в гармонии со всем миром, а радость не покидает твою жизнь ни на минуту.
***
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот особенный день доставит тебе множество приятных сюрпризов и незабываемых моментов. Пусть каждый твой день будет полон счастья, любви и благословений.
***
С Днем Ангела! Желаю, чтобы вера в свои силы всегда помогала преодолеть какие-либо препятствия, а счастье сопровождало тебя во всех твоих начинаниях.
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!!!
***
Яскраве сонечко всміхається Тобі,
А стежку застеляють ніжні квіти.
У небі хмаринки ніжно-голубі,
І усмішкою вабить літо.
І Ти, мов квіточка ясна,
В цей світлий день святкуєш іменини.
Чарівна усмішка Твоя
Дарує радість щохвилини.
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ Благовест, "Ого", "Побажайко".