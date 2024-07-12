День ангела 13 липня: круті привітання, які розчулять усіх до сліз
День ангела - зворушливе та дуже особливе свято, на яке варто бажати не лише матеріальних благ та кохання. Підготуйте привітання для іменинників заздалегідь, щоб зробити цей день незабутнім.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 13 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Антон
- Степан
- Гавриїл
- Юліан.
Привітання з днем ангела прозою
З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, наповнюючи життя щастям та гармонією. Бажаю тобі міцного здоров'я, радості в серці і здійснення найзаповітніших мрій.
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Вітаю з особливим днем! Нехай у твоєму житті завжди буде багато радісних митей і важливих досягнень.
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З Днем Ангела! Нехай твоє серце завжди б'ється в гармонії з усім світом, а радість не покидає твого життя ні на хвилину.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі безліч приємних сюрпризів та незабутніх моментів. Нехай кожен твій день буде сповнений щастям, любов'ю та благословеннями.
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З Днем Ангела! Бажаю, щоб віра у свої сили завжди допомагала подолати будь-які перешкоди, а щастя супроводжувало тебе в усіх твоїх начинаннях.
Красиві вірші на іменини
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!!!
***
Яскраве сонечко всміхається Тобі,
А стежку застеляють ніжні квіти.
У небі хмаринки ніжно-голубі,
І усмішкою вабить літо.
І Ти, мов квіточка ясна,
В цей світлий день святкуєш іменини.
Чарівна усмішка Твоя
Дарує радість щохвилини.
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Ого", "Побажайко".