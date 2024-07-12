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День ангела 13 июля: крутые поздравления, которые умиляют всех до слез

Пятница 12 июля 2024 22:00
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День ангела 13 июля: крутые поздравления, которые умиляют всех до слез Кого поздравить с днем ангела в субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела - трогательный и особенный праздник, на который стоит желать не только материальных благ и любви. Подготовьте поздравления для именинников заранее, чтобы сделать этот день незабываемым.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 13 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Антон
  • Степан
  • Гавриил
  • Юлиан.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя, наполняя жизнь счастьем и гармонией. Желаю тебе крепкого здоровья, радости в сердце и исполнения самых заветных мечтаний.

***

Поздравляю с особым днем! Пусть в твоей жизни всегда будет много радостных мгновений и важных достижений.

***

С Днем Ангела! Пусть твое сердце всегда бьется в гармонии со всем миром, а радость не покидает твою жизнь ни на минуту.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот особенный день доставит тебе множество приятных сюрпризов и незабываемых моментов. Пусть каждый твой день будет полон счастья, любви и благословений.

***

С Днем Ангела! Желаю, чтобы вера в свои силы всегда помогала преодолеть какие-либо препятствия, а счастье сопровождало тебя во всех твоих начинаниях.

Красивые стихи на именины

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!!!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.

Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ Благовест, "Ого", "Побажайко".

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