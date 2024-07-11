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День ангела 12 липня: як правильно вітати з іменинами та що бажати

Четвер 11 липня 2024 22:00
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День ангела 12 липня: як правильно вітати з іменинами та що бажати Кого привітати з днем ангела у п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 12 липня та як правильно вітати з днем ангела.

На день ангела ви можете побажати імениннику багато щастя, кохання та радості. Однак це лише початок, адже є ще багато теплих слів, які ви можете висловити на його честь.

Кого вітати з іменинами - список

  • Іван
  • Михайло
  • Арсеній
  • Григорій
  • Гавриїл
  • Федір
  • Вероніка
  • Марія.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю тобі море щасливих митей, сонячних променів у кожному дні та легкості у всіх твоїх починаннях. Нехай цей рік принесе тобі безліч вражень і лише яскраві моменти.

***

Нехай у цей особливий день твоє серце буде сповнене миром, а кожна мить - радістю, що переповнює життя світлом і теплом.

***

З Днем Ангела! Нехай мир наповнює твоє серце, радість оселяється в кожному куточку твого життя, а віра в себе завжди буде твоїм надійним провідником. Бажаю тобі тепла, світла і безмежної любові у цей чудовий день і завжди.

***

Нехай твій Ангел-охоронець завжди керує твоїми кроками і приносить у життя лише добро. З Днем Ангела!

***

З Днем Ангела! Нехай цей день подарує тобі безмежну радість і відчуття захищеності, як у теплих обіймах ангела. Бажаю, щоб кожен твій крок супроводжувався благословенням, а серце - наповнювалося радістю.

Красиві вірші на іменини

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у Ангела день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!

Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Ого", "Побажайко".

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