День ангела 12 липня: як правильно вітати з іменинами та що бажати
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 12 липня та як правильно вітати з днем ангела.
На день ангела ви можете побажати імениннику багато щастя, кохання та радості. Однак це лише початок, адже є ще багато теплих слів, які ви можете висловити на його честь.
Кого вітати з іменинами - список
- Іван
- Михайло
- Арсеній
- Григорій
- Гавриїл
- Федір
- Вероніка
- Марія.
Привітання з днем ангела прозою
З Днем Ангела! Бажаю тобі море щасливих митей, сонячних променів у кожному дні та легкості у всіх твоїх починаннях. Нехай цей рік принесе тобі безліч вражень і лише яскраві моменти.
***
Нехай у цей особливий день твоє серце буде сповнене миром, а кожна мить - радістю, що переповнює життя світлом і теплом.
***
З Днем Ангела! Нехай мир наповнює твоє серце, радість оселяється в кожному куточку твого життя, а віра в себе завжди буде твоїм надійним провідником. Бажаю тобі тепла, світла і безмежної любові у цей чудовий день і завжди.
***
Нехай твій Ангел-охоронець завжди керує твоїми кроками і приносить у життя лише добро. З Днем Ангела!
***
З Днем Ангела! Нехай цей день подарує тобі безмежну радість і відчуття захищеності, як у теплих обіймах ангела. Бажаю, щоб кожен твій крок супроводжувався благословенням, а серце - наповнювалося радістю.
Красиві вірші на іменини
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у Ангела день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Ого", "Побажайко".