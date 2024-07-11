День ангела 12 июля: как правильно поздравлять с именинами и что желать
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 12 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
В день ангела вы можете пожелать имениннику много счастья, любви и радости. Однако это только начало, ведь есть еще много теплых слов, которые вы можете выразить в его честь.
Кого поздравлять с именинами - список
- Иван
- Михаил
- Арсений
- Григорий
- Гавриил
- Федор
- Вероника
- Мария.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела! Желаю тебе море счастливых мгновений, солнечных лучей в каждом дне и легкости во всех твоих начинаниях. Пусть этот год принесет тебе множество впечатлений и яркие моменты.
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Пусть в этот особый день твое сердце будет исполнено мира, а каждое мгновение - радостью, переполняющей жизнь светом и теплом.
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С Днем Ангела! Пусть мир наполняет твое сердце, радость поселяется в каждом уголке твоей жизни, а вера в себя всегда будет твоим надежным проводником. Желаю тебе тепла, светла и безграничной любви в этот прекрасный день и всегда.
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Пусть твой Ангел-хранитель всегда руководит твоими шагами и приносит в жизнь только добро. С Днем Ангела!
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С Днем Ангела! Пусть этот день подарит тебе безграничную радость и чувство защищенности, как в теплых объятиях ангела. Желаю, чтобы каждый твой шаг сопровождался благословением, а сердце наполнялось радостью.
Красивые стихи на именины
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у Ангела день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ Благовест, "Ого", "Пожелайко".