День ангела 12 июля: как правильно поздравлять с именинами и что желать

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 12 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

В день ангела вы можете пожелать имениннику много счастья, любви и радости. Однако это только начало, ведь есть еще много теплых слов, которые вы можете выразить в его честь.

Кого поздравлять с именинами - список

Иван

Михаил

Арсений

Григорий

Гавриил

Федор

Вероника

Мария.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Желаю тебе море счастливых мгновений, солнечных лучей в каждом дне и легкости во всех твоих начинаниях. Пусть этот год принесет тебе множество впечатлений и яркие моменты.

***

Пусть в этот особый день твое сердце будет исполнено мира, а каждое мгновение - радостью, переполняющей жизнь светом и теплом.

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С Днем Ангела! Пусть мир наполняет твое сердце, радость поселяется в каждом уголке твоей жизни, а вера в себя всегда будет твоим надежным проводником. Желаю тебе тепла, светла и безграничной любви в этот прекрасный день и всегда.

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Пусть твой Ангел-хранитель всегда руководит твоими шагами и приносит в жизнь только добро. С Днем Ангела!

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С Днем Ангела! Пусть этот день подарит тебе безграничную радость и чувство защищенности, как в теплых объятиях ангела. Желаю, чтобы каждый твой шаг сопровождался благословением, а сердце наполнялось радостью.

Красивые стихи на именины

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у Ангела день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!