День ангела 11 липня: як красиво вітати з іменинами, щоб усі були в захваті

Іменини - особливе свято для кожної людини. Але не всі завжди знають точну дату. Тому, підготувавшись заздалегідь і дізнавшись цю важливу інформацію, ви зможете приємно здивувати своїх близьких особливими привітаннями та поздоровленнями.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 11 липня та як правильно вітати з днем ангела.
З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, а його крила приносять щастя, мир і віру. Бажаю тобі безмежної енергії, оптимізму і найвищого щастя. Хай кожен день наповнюється усмішками і вірою у свої сили!
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений найтеплішими почуттями і незабутніми моментами радості.
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З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі найніжніші миті та найбільші радощі. Бажаю тобі всього найкращого, що може дарувати життя: спокою в душі, радості в серці і віри у власні сили.
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З нагоди Дня Ангела хочу побажати тобі віри в себе, щастя у душі і міцного здоров'я. Нехай кожен новий день приносить лише позитивні емоції та здійснення мрій.
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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене веселощами, а кожен момент - світлим променем радості. Нехай твоя віра в добро і світле майбутнє веде тебе через всі труднощі, даруючи силу і впевненість у завтрашньому дні.
Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!
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Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Ого", "Побажайко".