День ангела 11 июля: как красиво поздравлять с именинами, чтобы все были в восторге

Именины - особый праздник для каждого человека. Но не все всегда знают точную дату. Поэтому, подготовившись заранее и узнав эту важную информацию, вы сможете приятно удивить своих близких особыми приветствиями и поздравлениями.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 11 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, а его крылья приносят счастье, мир и веру. Желаю тебе безграничной энергии, оптимизма и высочайшего счастья. Пусть каждый день наполняется улыбками и верой в свои силы!
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен теплыми чувствами и незабываемыми моментами радости.
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С Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе самые нежные мгновения и радости. Желаю тебе всего наилучшего, что может дарить жизнь: покоя в душе, радости в сердце и веры в собственные силы.
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По случаю Дня Ангела хочу пожелать тебе веры в себя, счастья в душе и крепкого здоровья. Пусть каждый новый день приносит только положительные эмоции и исполнение мечтаний.
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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена весельем, а каждый момент - светлым лучом радости. Пусть твоя вера в добро и светлое будущее ведет тебя через все трудности, даря силу и уверенность в завтрашнем дне.
Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!
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Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ "Благовіст", "Ого", "Побажайко".