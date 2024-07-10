День ангела 11 липня: як красиво вітати з іменинами, щоб усі були в захваті

Іменини - особливе свято для кожної людини. Але не всі завжди знають точну дату. Тому, підготувавшись заздалегідь і дізнавшись цю важливу інформацію, ви зможете приємно здивувати своїх близьких особливими привітаннями та поздоровленнями.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 11 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Іларіон

Аркадій

Лев

Ольга

Олена

Ілона.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, а його крила приносять щастя, мир і віру. Бажаю тобі безмежної енергії, оптимізму і найвищого щастя. Хай кожен день наповнюється усмішками і вірою у свої сили!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений найтеплішими почуттями і незабутніми моментами радості.

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З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі найніжніші миті та найбільші радощі. Бажаю тобі всього найкращого, що може дарувати життя: спокою в душі, радості в серці і віри у власні сили.

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З нагоди Дня Ангела хочу побажати тобі віри в себе, щастя у душі і міцного здоров'я. Нехай кожен новий день приносить лише позитивні емоції та здійснення мрій.

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене веселощами, а кожен момент - світлим променем радості. Нехай твоя віра в добро і світле майбутнє веде тебе через всі труднощі, даруючи силу і впевненість у завтрашньому дні.

Красиві вірші на іменини

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

Хай радість, щастя і успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!