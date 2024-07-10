День ангела 11 июля: как красиво поздравлять с именинами, чтобы все были в восторге

Именины - особый праздник для каждого человека. Но не все всегда знают точную дату. Поэтому, подготовившись заранее и узнав эту важную информацию, вы сможете приятно удивить своих близких особыми приветствиями и поздравлениями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 11 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

Илларион

Аркадий

Лев

Ольга

Елена

Илона.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, а его крылья приносят счастье, мир и веру. Желаю тебе безграничной энергии, оптимизма и высочайшего счастья. Пусть каждый день наполняется улыбками и верой в свои силы!

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен теплыми чувствами и незабываемыми моментами радости.

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С Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе самые нежные мгновения и радости. Желаю тебе всего наилучшего, что может дарить жизнь: покоя в душе, радости в сердце и веры в собственные силы.

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По случаю Дня Ангела хочу пожелать тебе веры в себя, счастья в душе и крепкого здоровья. Пусть каждый новый день приносит только положительные эмоции и исполнение мечтаний.

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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена весельем, а каждый момент - светлым лучом радости. Пусть твоя вера в добро и светлое будущее ведет тебя через все трудности, даря силу и уверенность в завтрашнем дне.

Красивые стихи на именины

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

Хай радість, щастя і успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!