День ангела 10 квітня: ці привітання з іменинами підкорять будь-кого

Привітання з іменинами можуть бути у прозі чи віршах, також ви можете побажати щастя та усього найкращого своїми словами. Втім, найголовніша умова, аби ви були щирими.
Кого вітати з днем ангела 10 квітня, а також як красиво це зробити у прозі чи віршах, розповідає РБК-Україна.
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Поздравок", "Пустунчик".
Цього дня привітайте людей з такими іменами: Африкан, Олександр, Максим, Зенон, Терентій, Яків, Федір.
Окрім цього, нагадайте про день ангела їм: Ілля, Степан, Іларіон.
"Щиро вітаю з днем ангела! Нехай здійснюються усі мрії, і настрій буде завжди гарним. Здоров’я, натхнення, успіхів, яскравих подій, радості. Довгих вам років і щасливого життя!"
"Нехай всі бажання неодмінно збуваються, мрії стають досяжними, а поруч з тобою нехай будуть лише щирі та правильні люди. Усього найкращого тобі, і будь завжди собою, тобі це дуже личить!"
"Вітаю з днем ангела! Нехай життя буде щасливим та радісним. Нехай новини будуть хорошими, а друзі - надійними. Миру та кохання!".
"Вас з днем ангела вітаю
Лиш найкращого бажаю.
Хай принесе день святковий
Настрій гарний кольоровий!
Краще все беріть з життя,
Світлого лиш вам буття!"
***
З іменинами вітаю!
І від серця вам бажаю
В радості й достатку жити
Та ніколи не тужити!
Вірних друзів та кохання,
Щоб збувалися бажання!"
***
"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!".
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