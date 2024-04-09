UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День ангела 10 квітня: ці привітання з іменинами підкорять будь-кого

Кого вітати з іменинами 10 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з іменинами можуть бути у прозі чи віршах, також ви можете побажати щастя та усього найкращого своїми словами. Втім, найголовніша умова, аби ви були щирими.

Кого вітати з днем ангела 10 квітня, а також як красиво це зробити у прозі чи віршах, розповідає РБК-Україна.

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Поздравок", "Пустунчик".

У кого іменини 10 квітня

Цього дня привітайте людей з такими іменами: Африкан, Олександр, Максим, Зенон, Терентій, Яків, Федір.

Окрім цього, нагадайте про день ангела їм: Ілля, Степан, Іларіон.

Прості та душевні привітання з днем ангела 

  • "Щиро вітаю з днем ангела! Нехай здійснюються усі мрії, і настрій буде завжди гарним. Здоров’я, натхнення, успіхів, яскравих подій, радості. Довгих вам років і щасливого життя!"

  • "Нехай всі бажання неодмінно збуваються, мрії стають досяжними, а поруч з тобою нехай будуть лише щирі та правильні люди. Усього найкращого тобі, і будь завжди собою, тобі це дуже личить!"

  • "Вітаю з днем ангела! Нехай життя буде щасливим та радісним. Нехай новини будуть хорошими, а друзі - надійними. Миру та кохання!".

Вірші на іменини, які нікого не залишать байдужим

"Вас з днем ангела вітаю
Лиш найкращого бажаю.
Хай принесе день святковий
Настрій гарний кольоровий!
Краще все беріть з життя,
Світлого лиш вам буття!"

***

З іменинами вітаю!
І від серця вам бажаю
В радості й достатку жити
Та ніколи не тужити!
Вірних друзів та кохання,
Щоб збувалися бажання!"

***

"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!".

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як правильно говорити - Великдень чи Пасха.

Окрім цього, раніше стало відомо, коли святкують Великдень за новим календарем в Україні і світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаСвята