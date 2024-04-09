День ангела 10 квітня: ці привітання з іменинами підкорять будь-кого

У кого іменини 10 квітня

Цього дня привітайте людей з такими іменами: Африкан, Олександр, Максим, Зенон, Терентій, Яків, Федір.

Окрім цього, нагадайте про день ангела їм: Ілля, Степан, Іларіон.

Прості та душевні привітання з днем ангела

"Щиро вітаю з днем ангела! Нехай здійснюються усі мрії, і настрій буде завжди гарним. Здоров’я, натхнення, успіхів, яскравих подій, радості. Довгих вам років і щасливого життя!"

"Нехай всі бажання неодмінно збуваються, мрії стають досяжними, а поруч з тобою нехай будуть лише щирі та правильні люди. Усього найкращого тобі, і будь завжди собою, тобі це дуже личить!"

"Вітаю з днем ангела! Нехай життя буде щасливим та радісним. Нехай новини будуть хорошими, а друзі - надійними. Миру та кохання!".

Вірші на іменини, які нікого не залишать байдужим

"Вас з днем ангела вітаю

Лиш найкращого бажаю.

Хай принесе день святковий

Настрій гарний кольоровий!

Краще все беріть з життя,

Світлого лиш вам буття!"

***

З іменинами вітаю!

І від серця вам бажаю

В радості й достатку жити

Та ніколи не тужити!

Вірних друзів та кохання,

Щоб збувалися бажання!"

***

"В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,

Від зірки - здійснення бажань!

Від сонця - світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

Хоч не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!".