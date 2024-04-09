День ангела 10 апреля: эти поздравления с именинами покорят любого

У кого именины 10 апреля

В этот день поздравьте людей со следующими именами: Африкан, Александр, Максим, Зенон, Терентий, Яков, Федор.

Кроме того, напомните о дне ангела им: Илия, Степан, Илларион.

Простые и душевные поздравления с днем ангела

"Искренне поздравляю с днем ангела! Пусть сбываются все мечты, и настроение будет всегда хорошим. Здоровье, вдохновение, успехов, ярких событий, радости. Долгих вам лет и счастливой жизни!"

"Пусть все желания непременно сбываются, мечты становятся достижимыми, а рядом с тобой пусть будут только искренние и правильные люди. Всего наилучшего тебе, и будь всегда собой, тебе это очень идет!"

"Поздравляю с днем ангела! Пусть жизнь будет счастливой и радостной. Пусть новости будут хорошими, а друзья - надежными. Мира и любви!".

Стихи на именины на украинском языке, которые никого не оставят равнодушным

"Вас з днем ангела вітаю

Лиш найкращого бажаю.

Хай принесе день святковий

Настрій гарний кольоровий!

Краще все беріть з життя,

Світлого лиш вам буття!"

***

З іменинами вітаю!

І від серця вам бажаю

В радості й достатку жити

Та ніколи не тужити!

Вірних друзів та кохання,

Щоб збувалися бажання!"

***

"В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,

Від зірки - здійснення бажань!

Від сонця - світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

Хоч не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!".