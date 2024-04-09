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День ангела 10 апреля: эти поздравления с именинами покорят любого

Кого поздравлять с именинами 10 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с именинами могут быть в прозе или в стихах, также вы можете пожелать счастья и всего наилучшего своими словами. Впрочем, самое главное условие, чтобы вы были искренними.

Кого поздравить с днем ангела 10 апреля, а также как красиво это сделать в прозе или в стихах, рассказывает РБК-Украина.

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Пустунчик".

У кого именины 10 апреля

В этот день поздравьте людей со следующими именами: Африкан, Александр, Максим, Зенон, Терентий, Яков, Федор.

Кроме того, напомните о дне ангела им: Илия, Степан, Илларион.

Простые и душевные поздравления с днем ангела

  • "Искренне поздравляю с днем ангела! Пусть сбываются все мечты, и настроение будет всегда хорошим. Здоровье, вдохновение, успехов, ярких событий, радости. Долгих вам лет и счастливой жизни!"

  • "Пусть все желания непременно сбываются, мечты становятся достижимыми, а рядом с тобой пусть будут только искренние и правильные люди. Всего наилучшего тебе, и будь всегда собой, тебе это очень идет!"

  • "Поздравляю с днем ангела! Пусть жизнь будет счастливой и радостной. Пусть новости будут хорошими, а друзья - надежными. Мира и любви!".

Стихи на именины на украинском языке, которые никого не оставят равнодушным

"Вас з днем ангела вітаю
Лиш найкращого бажаю.
Хай принесе день святковий
Настрій гарний кольоровий!
Краще все беріть з життя,
Світлого лиш вам буття!"

***

З іменинами вітаю!
І від серця вам бажаю
В радості й достатку жити
Та ніколи не тужити!
Вірних друзів та кохання,
Щоб збувалися бажання!"

***

"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!".

Напомним, недавно мы рассказывали, как правильно говорить - Пасха или Пасха.

Кроме того, ранее стало известно, когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире.

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