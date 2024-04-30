День ангела 1 травня: як красиво вітати з іменинами в SMS або з гумором

Не забувайте вітати з іменинами тих, хто вам не байдужий. Це може бути друг, подруга, колега, родич або просто близька людина.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Молодий буковинець", "Люкс ФМ", "Побажайко".

Хто святкує іменини 1 травня, а також як привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У кого день ангела

Цього дня не забудьте привітати з іменинами цих людей:

Ніна

Тамара

Макар.

Окрім цього, на теплі та щирі побажання чекатимуть: Юхим, Кузьма, Віктор, Іван.

Прикольні привітання з іменинами

"Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого"

"Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшов б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!"

"Вітаю! Зичу Вам міцного здоров'я, особистого щастя, злагоди, та чудового настрою, родинного затишку та сімейного добробуту.Бажаю ще більше натхнення, яке підштовхує до креативних рішень, та невичерпного запасу енергії для досягнення нових вершин".

Вірш на день ангела

"З іменинами вітаю

Та нескромно побажаю

Заробляти так багато,

Щоб собі купити хату

За кордоном, біля моря,

Й жити там, не знати горя!

Ще автівку, іномарку,

Може, власну там заправку,

Може, банк або завод,

Мати все без перешкод!

Все, що хочеться, купляти,

Що не день - відпочивати!

Тільки не забудь в турботах -

Завтра зранку на роботу!".