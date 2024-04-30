День ангела 1 мая: как красиво поздравлять с именинами в SMS или с юмором

Не забывайте поздравлять с именинами тех, кто вам не безразличен. Это может быть друг, подруга, коллега, родственник или просто близкий человек.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Молодой буковинець", "Люкс ФМ", "Побажайко".

Кто празднует именины 1 мая, а также поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

У кого день ангела

В этот день не забудьте поздравить с именинами этих людей:

Нина

Тамара

Макар.

Кроме этого, теплых и искренних пожеланий будут ждать: Ефим, Кузьма, Виктор, Иван.

Прикольные поздравления с именинами

"Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и бережет тебя от всего плохого"

"Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела, и ты нашел бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!"

"Поздравляю! Желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья, согласия и прекрасного настроения, семейного уюта и семейного благополучия. Желаю еще большего вдохновения, которое подталкивает к креативным решениям, и неисчерпаемому запасу энергии для достижения новых вершин".

Стихотворение на день ангела на украинском языке

"З іменинами вітаю

Та нескромно побажаю

Заробляти так багато,

Щоб собі купити хату

За кордоном, біля моря,

Й жити там, не знати горя!

Ще автівку, іномарку,

Може, власну там заправку,

Може, банк або завод,

Мати все без перешкод!

Все, що хочеться, купляти,

Що не день - відпочивати!

Тільки не забудь в турботах -

Завтра зранку на роботу!".